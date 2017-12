Empate paulista abre rodada da Série C No primeiro confronto paulista pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, nesta sexta-feira à noite, América e Rio Branco empataram por 1 a 1 no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto (SP). O resultado manteve a disputa equilibrada no Grupo 13. Agora, os dois times lideram com quatro pontos cada. União São João e Ituiutaba, ambos com três pontos, se enfrentam neste domingo e completam a rodada pela chave. Mateus abriu o placar para o time visitante, aos 28 minutos do primeiro tempo, de cabeça, e Guin, também de cabeça, empatou para o time da casa, aos oito minutos da etapa final. No outro jogo da noite, pelo Grupo 9, o Serra recebeu o Ipatinga e venceu por 3 a 2, com um gol nos acréscimos, marcado por Hércules, aos 48 minutos. Índio, de pênalti, e Alex Gomes, marcaram ainda para o time local, enquanto Marinho e Anderson anotaram para o visitante. Com o resultado, o time do Espirito Santo alcançou a primeira vitória e se igualou a Ipatinga, Estrela do Norte e Americano, com três pontos.