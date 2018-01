Empate pode dar vaga ao Flamengo O técnico Zagallo tem vários problemas para escalar o time contra o Vasco, na semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca, que foi marcada para as 16 horas, na quinta-feira. Suspensões e contusões impedem o treinador de definir a equipe com antecedência. A boa notícia é que o clube terá a vantagem do empate e ainda assim conquistará a vaga na final, pois foi o primeiro colocado do Grupo A. Nesta segunda-feira, a diretoria conseguiu antecipar o julgamento de três jogadores no Tribunal da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Fferj). A intenção é contar com o zagueiro Juan, que foi expulso contra o Botafogo e, a a princípio, está suspenso automaticamente. Edílson e Leandro Ávila também serão julgados, mas a tendência é que sejam punidos com apenas um jogo, que já foi cumprido. Sem condições físicas, Leandro não deve jogar. Outro que tem a presença ameaçada é o meia Petkovic, que, embora tenha atuado no domingo, não está em forma. A sua escalação será definida de acordo com o seus desempenho durantes os treinos semanais. Zagallo ainda não sabe se poderá escalar Beto, que ainda não se recuperou de contusão. Sem Roma, machucado, o treinador terá de escolher entre Reinaldo e Adriano para dividir o ataque com Edílson.