Empate por 5 a 5 complica Atlético-PR Depois de estar vencendo por 5 a 1 no primeiro tempo, o Atlético-PR permitiu a reação e o empate do Bolívar, da Bolívia, nesta terça-feira, em La Paz. Com este resultado, o campeão brasileiro fica com poucas chances de obter uma das vagas do Grupo 4 para a segunda fase da Copa Libertadores da América. Miguel Mercado abriu o placar, aos 14 minutos, para o time boliviano. O Atlético virou com Kléberson (22 minutos), Netto (29), Dagoberto (36), Adriano (43) e Ilan aos 46 da primeira etapa. O segundo tempo foi todo do Bolívar. Horacio Chiorazzo, aos 14, Martín Lígori (30), Julio César Ferreira (38) e novamente Chiorazzo (46), de pênalti.