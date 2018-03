Empate provoca novo Inter x Juventude Internacional e Juventude empataram por 1 a 1, neste domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela última rodada do grupo 1 do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, os dois times voltam a se enfrentar em uma das semifinais da competição, no próximo domingo. O Internacional terminou a fase em primeiro lugar do grupo 1, com 15 pontos, e vai jogar contra o Juventude, segundo colocado da outra chave, com 13 pontos. Na outra semifinal jogam Grêmio, primeiro da 2, e Glória, segundo da 1. O jogo do Beira-Rio foi tecnicamente fraco e chegou a irritar a torcida do Inter. Para não dar espaços ao adversário, o Juventude ficou trocando passes em seu campo e o time da casa, sem inspiração, não conseguiu criar boas jogadas. Apesar de perder o zagueiro Índio, expulso na metade do primeiro tempo, o Juventude conseguiu manter o ritmo. Mas o Inter chegou a estar em vantagem. Em jogada de Rafael Sobis, Diego pegou um rebote e marcou 1 a 0 aos 31 minutos do segundo tempo. Dois minutos depois, no entanto, Neto empatou o jogo. Os outros resultados do domingo foram Caxias 1 x 2 Grêmio e 15 de Novembro 1 x 1 Glória.