Empate ruim entre Boro e Everton Middlesbrough e Everton empataram por 1 a 1 neste domingo, no complemento da 23.ª rodada do Campeonato Inglês, e o empate acabou sendo ruim para ambos. Isso porque ambos ficam cada vez mais distantes da disputa pelo título. Agora, o Éverton tem 44 pontos, é o quarto colocado mas está a 14 pontos do líder Chelsea, enquanto que Middlesbrough está com 36 pontos, na sexta posição. Fulham e West Bromwich encerram a rodada ainda neste domingo.