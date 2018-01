Empate ruim para Anapolina e Guarani O Guarani chegou nesta sexta-feira ao seu quarto jogo invicto após empatar por 0 a 0 com a Anapolina, no Estádio Jonas Duarte, pela Série B do Campeonato Brasileiro, mas continua perto da zona de rebaixamento da classificação. O time campineiro está com 13 pontos e foi para 15.ª posição, subindo apenas uma posição. Os goianos, que jogaram desfalcados de vários jogadores importantes, somaram 15 pontos, ocupando a 10.ª colocação. "Estávamos com sete desfalques e ainda criamos boas chances no final", avaliou, de forma otimista, o técnico Aderbal Lana, do time goiano. Para Luiz Carlos Ferreira, treinador do Guarani, "o empate fora sempre é bom, apesar das oportunidades que tivemos para vencer o jogo e faturar três pontos". Apesar de algumas boas chances terem sido criadas pelos dois times, o futebol apresentado no primeiro tempo foi de pouca qualidade. No melhor momento, a bola tocou nas duas traves da Anapolina, no chute de fora da área de Jonas. No segundo tempo a trave estava outra vez no caminho dos campineiros. Desta vez, no chute de dentro da área de Alexandre Salles. Em compensação, o gol da Anapolina era evitado por algumas boas defesa do goleiro Jean. O empate sem gols acabou sendo o retrato da falta de pontaria e pouca motivação tanto do ataque goiano, quando do paulista. Na próxima rodada, o Guarani vai receber o Santo André, em Campinas (SP), na sexta-feira, enquanto a Anapolina vai jogar em casa novamente, contra o Ceará, na terça-feira.