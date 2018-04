Empate ruim para Flu e Atlético-MG Fluminense e Atlético-MG empataram por 1 a 1 nesta terça-feira à noite, no Maracanã, num jogo muito movimentado, com boa participação dos goleiros Fernando Henrique e Danrlei. O resultado foi ruim para as duas equipes. O Tricolor manteve invencibilidade de um ano, no Rio, em partidas pelo Campeonato Brasileiro. Mas continuou na faixa intermediária da competição. Para o Atlético, voltar para Belo Horizonte com apenas um ponto não significou nenhum progresso no Brasileiro. Está ainda na 19ª posição, sob sério risco de rebaixamento. O Fluminense estreou o novo uniforme, de cor grená. E saiu perdendo no primeiro tempo, com o gol marcado por Rafael, em bonito chute após driblar Juan. No intervalo, os atletas do time da casa pediram ao técnico Alexandre Gama permissão para que mudassem de uniforme. Voltaram para a etapa final com camisas e calções brancos. Alegaram que vestidos assim não perdiam há mais de um mês no Brasileiro. A superstição surtiu efeito parcial. Em dois minutos, Danrlei evitou o gol de empate duas vezes. O goleiro, porém, não evitou o gol de Ramon, que desviou a bola com sutileza, de cabeça, depois de um lance individual e muito vistoso de Roger pela esquerda. A pressão continuaria até a metade do segundo tempo. Aos poucos, porém, o Tricolor foi diminuindo o ritmo e o Atlético passou a atacar com mais perigo. Fernando Henrique então se destacou, com pelo menos duas ótimas defesas. Numa delas, mostrou técnica e habilidade ao deter uma conclusão de Alex Mineiro. O Fluminense, sempre dependente de Roger, sentiu a atuação apagada de Edmundo.