Empate ruim para São Caetano e Coritiba São Caetano e Coritiba ficaram em situação perigosa em termos de rebaixamento ao empatarem por 1 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times continuam ameaçados e dependerão dos seus últimos jogos. O time do ABC soma 49 pontos, ainda em 17.º lugar, enquanto o time paranaense é o 19.º colocado, com 46 pontos. Tudo agora ficou para última rodada, quando o São Caetano vai enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, precisando empatar, enquanto o Coritiba, em casa, vai precisar vencer o Internacional, que ainda briga pelo título da temporada, além de torcer contra resultados negativos do próprio são Caetano e da Ponte Preta, que recebe o Brasiliense. O técnico Cuca fez a opção mais defensiva confirmando o time com três zagueiros, com Neto ocupando a vaga do volante Júlio César, suspenso com três cartões amarelos. O Coritiba, no mesmo esquema 3-5-2, também era muito aplicado na marcação, com mais volume no meio de campo, porém, sem eficiência na finalizações. "Tivemos sete escanteios a nosso favor contra nenhum deles", resumia o técnico paranaense, Márcio Araújo, no intervalo. Os dois técnicos mudaram para o segundo tempo. Precisando vencer, o Coritiba abriu mão do esquema com três zagueiros para a entrada do lateral-direito James no lugar de Reginaldo Nascimento. Assim, Jackson passou a formar o meio-de-campo. No São Caetano, Somália entrou no lugar de Dimba, enterrado na má fase. O time visitante continuou melhor em campo e, com méritos, abriu o placar aos 11 minutos, em jogada individual do lateral-esquerdo Ricardinho, que avançou e bateu cruzado no canto esquerdo de Silvio Luís. Imediatamente, Cuca desistiu do esquema defensivo, tirando o zagueiro Neto para a entrada do meia Claudecir. Sem infiltrações ou jogadas laterais, o São Caetano passou a depender apenas do jogo aéreo e quase empatou aos 33 minutos, quando Triguinho cruzou e Márcio Richards, escorou de cabeça na trave. A sorte parecia estar do lado do Coritiba, que segurou a vitória até os 43 minutos, quando Claudecir ficou sem marcação, ajeitou e bateu de esquerda, deixando tudo igual. Foi um placar justo, porém, ruim para ambos.