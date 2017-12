Empate satisfaz Renato domingo no Mineirão O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, começou nesta segunda-feira um trabalho de motivação dos jogadores para a partida com o Cruzeiro, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o treinador, o fato de o Tricolor enfrentar o campeão pode acabar abalando alguns jovens atletas do elenco em um momento importante para o time afastar definitivamente o fantasma do rebaixamento. "Um empate já está bom para nós. Até porque, na última rodada, teremos um jogo em casa contra o Juventude", afirmou Renato. Para esta partida, o Fluminense pode perder o seu principal jogador de meio-de-campo. Carlos Alberto realizou um exame de ressonância magnética em que foi constatado um estiramento muscular. Os médicos evitaram fazer qualquer tipo de previsão sobre o aproveitamento do atleta.