Empate sem gols anima Flamengo Na primeira partida das quartas-de-final da Copa Mercosul, o Flamengo conseguiu um bom resultado ao empatar sem gols com o Independiente, nesta quarta-feira à noite, em Buenos Aires. Na partida de volta, dia 31, em Brasília, uma vitória pelo placar de 1 a 0 classifica o Rubro-Negro à próxima fase da competição. Por atuar em casa, o Independiente tomou a iniciativa de atacar e sufocou o Flamengo durante o primeiro tempo. Com uma postura defensiva, a equipe carioca pouco criou e limitou-se a tentar os contra-ataques. As melhores oportunidades argentinas foram em duas bolas de cabeça, do atacante meia Lopez e do atacante Forlán. Já o Flamengo quase inaugurou o marcador em um chute forte do atacante Reinaldo, de fora da área, defendido pelo goleiro Ariel Rocha. O Flamengo voltou um pouco mais organizado para o segundo tempo e conseguiu equilibrar a partida, apesar de ainda ser pressionado pelo Independiente. O meia Petkovic quase marcou um gol olímpico e ainda chutou uma bola na trave direita de Ariel Rocha, depois de uma bela jogada pela esquerda. A equipe argentina pressionou o Rubro-Negro em jogadas finalizadas por Forlán. Em um lance polêmico, o meia Franco, que substituiu o volante Galván, foi derrubado na área, mas o juiz paraguaio Carlos Amarilla, não marcou pênalti. Apesar da pressão do Independiente, o setor defensivo do Flamengo não cometeu erros e conseguiu assegurar o empate.