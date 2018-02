Empate sem gols em jogo feio entre Rio Branco e Barueri Em jogo bastante fraco, Rio Branco e Grêmio Barueri empataram por 0 a 0 neste domingo, em Americana, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista. O empate fez o Rio Branco permanecer na 18.ª posição, com oito pontos, na zona do rebaixamento. O Barueri é o 14.º na tabela, com dez pontos. A primeira etapa foi muito ruim. As equipes erravam demais, de passes até finalizações. Mesmo mal em campo, o Rio Branco criou algumas chances. Destaque negativo para Rodriguinho, que perdeu três grandes chances de abrir o placar. Na melhor delas, o atacante invadiu a área e, de frente para o goleiro, chutou para a linha de fundo. A segunda etapa manteve o mesmo panorama. O Rio Branco atacou com mais freqüência, mas pecou na hora de finalizar a gol. O Barueri até que tentou atacar, mas o meio-campo não conseguia deixar os atacantes em boas condições de marcar. No final, os erros das duas equipes fizeram com que o placar ficasse mesmo sem gols. Rio Branco 0 x 0 Barueri Rio Branco - Éder; Adriano Sella, Paulão, Marcelo Heleno e Ricardo; Josias, Rodrigo Pontes, Leonel e Rossini; Rodriguinho (Oliveira, depois Jajá) e Heraldo (Leandro Love). Técnico: Ruy Scarpino. Barueri - Oliveira; Edylton, Edson Batatais, Ricardo Villa e Vinícius (Thomaz); Nenê Miranda, Bilinha, Giuliano e Thiago Humberto (Pedrão); Sinval (Fabrício) e Luciano Gigante. Técnico: Sérgio Soares Árbitro - Roger Arias da Cunha Cartão amarelo - Ricardo, Edson Batatais, Sinval, Ricardo Villa. Renda - R$ 2.855,00 Público - 360 pagantes Local - Estádio Décio Vitta, em Americana-SP