Empate sem gols fecha rodada da Série C A segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C terminou com um empate sem gols de Rio Branco do Acre com o CFA, de Rondônia, pelo Grupo 1. Pelo mesmo grupo, em Manaus, no estádio Vivaldo Lima, Rio Negro e Nacional empataram, por 2 a 2, neste domingo. Nacional e CFA lideram com quatro pontos, enquanto Rio Negro e Rio Branco somam apenas um ponto cada.