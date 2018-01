Empate sem gols na festa de Taubaté Um pequeno público acompanhou o jogo de entrega de faixas do Taubaté, campeão paulista da Série A3, e a Portuguesa, nesta quinta-feira à noite, no estádio Joaquinzão, no Vale do Paraíba. O empate sem gols também acabou sendo justo para um jogo disputado em clima de festa e num ritmo descontraído. As faixas aos campeões da terceira divisão foram entregues antes do jogo. Depois, em campo, os dois times pareciam estar disputando um simples coletivo. Do lado da Portuguesa, as presenças marcantes do veterano Capitão e do goleiro Gléguer entre várias promessas do time do Canindé. "Foi uma boa chance para ver em ação alguns meninos que estão treinando bem", comentou o técnico Luis Carlos Martins. No Taubaté, o técnico Toninho Moura também não contou com sua força máxima e pediu aos jogadores apenas lealdade com os adversários. "É um jogo de festa, de comemoração." No primeiro tempo cada time teve uma boa chance para marcar. No segundo tempo, os dois técnicos promoveram trocas à vontade. O jogo até esquentou um pouco, com o juiz mostrando no total sete cartões amarelos e um vermelho. O Taubaté, agora, estuda a possibilidade de participar da Copa Interior, a partir de maio, enquanto a Portuguesa se apronta para a disputa do Brasileiro da Série B. Ficha Técnica: Taubaté: Gisiel; Dé, Bruno, Alex e Eduardo; Pedro Baxa, Da Silva (Nino), Thiago Russo (Rodrigo) e Anderson; Leandro (Jorge Luis) e Diego (Carlão). Técnico: Toninho Moura. Portuguesa: Gléguer (Daniel); Luis Henrique (Rissutt), Evaldo, César e Júlior; Capitão (Fágner), Ricardo Lopes, Rodrigo Costa e Nenê (André Luis); Danilo (Jéfferson) e Granja (Bruno). Técnico: Luis Carlos Martins. Árbitro: Rodrigo Martins Cintra. Cartão amarelo: Anderson, Eduardo, Leandro, Luis Henrique, Nenê, Danilo e Granja. Cartão vermelho: Dé. Local: Estádio Joaquim de Moraes Filho.