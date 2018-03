Empate serve, mas Fla quer a vitória Um empate amanhã, contra o São Caetano, às 16h, no Estádio Castelão, em Fortaleza, já é o suficiente para o Flamengo garantir a classificação para a semifinal da Copa dos Campeões. A comissão técnica e os jogadores, porém, querem a vitória para que o time termine a primeira fase como líder do Grupo B e continue na cidade. O técnico Lula Pereira fez somente uma alteração na equipe, em relação a que atuou nas duas primeira partidas da competição. O meia Juninho Paulista será titular e a única dúvida do treinador é se ele entra no meio-de-campo, substituindo Felipe Mello, ou no ataque, no lugar de Andrezinho. A tendência é a de que o atleta atue no meio-de-campo. O volante André Gomes, que chegou ao Flamengo no início do ano, ganhou uma oportunidade no time titular, com a chegada de Lula Pereira. Até então, o jogador não vinha atuando, mas, quando estreou, conquistou a posição. "Essa é a minha primeira Copa dos Campeões e minha motivação só aumenta. Esse acontecimento ficará marcado na minha carreira", afirmou André Gomes. "Eu sempre acreditei em mim e tenho que aproveitar a oportunidade que o treinador me deu." Os jogadores do Flamengo ficaram sabendo que o São Caetano atuará com o time titular e não com um elenco misto. O único desfalque será o do atacante Anaílson, poupado. Eles acreditam que o desgaste da equipe paulista, que está disputando a Taça Libertadores, poderá ser benéfica para o Rubro-Negro.