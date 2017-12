Empate tira Barcelona da Copa do Rei O Barcelona não passou de um empate de 1 a 1 neste domingo à tarde, contra o Celta, e acabou eliminado na semifinal da Copa do Rei. Berizzo marcou para o Celta, e Kluivert empatou para os catalães, que estavam desfalcados de Rivaldo. O adversário havia ganho a partida de ida por 3 a 1, em Vigo, e decidirá a competição contra o Zaragoza, que eliminou o Atlético de Madrid no sábado. A final será disputada no dia 30 de junho, em Sevilha.