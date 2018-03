Empates abrem a quarta rodada do Paulista A-3

A Série A-3 do Campeonato Paulista poderia conhecer seu primeiro acesso neste sábado, na abertura da quarta rodada do quadrangular final, mas com os empates no Grupo 3, a definição só deverá acontecer na próxima rodada. No duelo de líderes, União Barbarense e Flamengo ficaram no 1 a 1 e somam oito pontos. Mas o time de Guarulhos lidera pelo saldo de gols: 5 a 2. Na Capital, o São Carlos abriu 3 a 1, mas o Nacional não se intimidou e empatou no final. O Nacional segue em terceiro, com quatro pontos, e o São Carlos, lanterna, com um, já está eliminado. Faltam duas rodadas para o término desta fase e somente Os dois primeiros colocados de cada grupo vão garantir o acesso à Série A2, em 2009.