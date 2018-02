Empates beneficiam equipes brasileiras na Libertadores Dois empates em jogos disputados nesta terça-feira beneficiaram times brasileiros na Copa Libertadores da América. Pelo Grupo 3, o do Grêmio, Cúcuta Deportivo e Cerro Porteño ficaram no 1 a 1 na Colômbia, mesmo placar do confronto na Venezuela entre Unión Maracaibo e Real Potosí, pelo Grupo 5, de Flamengo e Paraná. Com o empate na Colômbia, o Cúcuta chegou aos três pontos, assim como o Grêmio, que, no entanto, tem um jogo a menos - enfrenta o líder Deportes Tolima, que tem quatro pontos, também em território colombiano, na quinta-feira. Se vencer, o time gaúcho assume a ponta do Grupo 3. Já Unión Maracaibo e Real Potosí seguem sem saber o que é vitória na Libertadores. O venezuelano é lanterna do Grupo 5, com apenas um ponto, e os bolivianos vêm em terceiro, com dois. Paraná, com seis, e Flamengo, com quatro, disputam a liderança enfrentando-se nesta quarta-feira, em Curitiba.