Empates dão mais confiança ao Guarani Apesar de ter conseguido dois empates sem gols, o Guarani está comemorando os dois pontos conquistados fora de casa. Mas promete fazer de tudo para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, quinta-feira, contra o Atlético Mineiro, no Brinco de Ouro, em Campinas. "Estes pontos também dão mais confiança ao grupo de jogadores", afirmou o técnico Barbieri Afinal, o Guarani tem lançado novos jogadores no campeonato. No último jogo, por exemplo, Barbieri escalou o volante Roberto, de apenas 18 anos. O estreante se deu bem, mas vai voltar à reserva devido o retorno dos dois titulares do setor, Emerson e Leandro Guerreiro, que cumpriram suspensão automática. O técnico também espera pela recuperação do centroavante Rodrigão, vetado de última hora por sentir uma fisgada na coxa direita. Segundo os médicos, o jogador sofreu uma contratura muscular mas estará apto para enfrentar o Atlético. O volante Simão, vice-campeão pan-americano, também já está à disposição e deve ficar no banco de reservas. O Guarani é 11º colocado do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, numa campanha equilibrada com 10 vitórias, 10 derrotas e seis empates.