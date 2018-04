Empates fecham rodada da Copa SP A primeira rodada da Copa São Paulo de Juniores foi completada, nesta segunda-feira à tarde, com dois jogos válidos pelo Grupo D, em Suzano. O Ecus, time da casa, suou para empatar com o União Barbarense, por 1 a 1. No confronto de fundo, outro empate pelo mesmo placar entre Goiás e Flamengo. Quatro jogos serão disputados nesta terça-feira. Pelo Grupo A, em São José dos Campos, o América-RJ enfrenta o São Paulo, às 16h, sendo que na preliminar se enfrentam Joseense e Rio Negro-AM. O líder é o São Paulo, com três pontos, seguido por Joseense e América-RJ com um ponto. O Rio Negro não somou nenhum ponto. Pelo Grupo E, em Santo André, o time da casa defende a liderança diante do Bangu, animado com a goleada na estréia, por 5 a 0, sobre o São Gonçalo-RN. Este jogo começa às 14h. Depois o fraco time riograndense do norte enfrenta o outro líder, o Corinthians, que também venceu na estréia o Bangu, por 3 a 1. A decisão da única vaga à outra fase deve ser decidida apenas na terceira rodada entre os dois clubes paulistas.