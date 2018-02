Empates marcam dois jogos do Alemão Hertha Berlim e Kaiserslautern empataram por 1 a 1, neste domingo, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time somou 40 pontos e agora é o quinto colocado. Em outra partida de hoje, o Nuremberg empatou com o Borussia Dortmund por 2 a 2. Ambas equipes ocupam posição intermediária na tabela. A liderança é do Bayern de Munique e do Schalke com 50 pontos.