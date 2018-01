Empates marcam rodada da Copa Estado Quatro jogos nesta sexta-feira movimentaram a última rodada da fase de classificação da Copa Estado de São Paulo, apenas para cumprimento de tabela. Das quatro partidas, três delas terminaram empatadas. Os seis jogos decisivos, que vão definir os dois últimos classificados, serão realizados domingo. O campeão da competição vai disputar a Copa do Brasil em 2004. Seis times já estão classificados: Santo André, Juventus, Ituano, Comercial, Matonense e Marília-B. Pela manhã, o Palmeiras-B vencia o XV Piracicaba até o final, quando sofreu o segundo gol. O resultado de 2 a 2 deu a quarta posição provisória do grupo 2 ao time do interior, com 31 pontos. Os palmeirenses se mantiveram em sexto, com 29. Pelo grupo 1, os empates Juventus 0 x 0 São Bento e São Caetano-B 1 x 1 Santo André não interferiram na posição dos líderes. O Santo André terminou em primeiro, com 45 pontos, e o Juventus ficou em segundo, com um ponto a menos. A Francana encerrou sua participação na competição com vitória. Jogando no estádio Lancha Filho, em Franca, venceu o Sertãozinho por 2 a 1. Dois confrontos das quartas-de-final já estão definidos: o Santo André recebe a Matonense e o Juventus joga contra o Comercial, de Ribeirão Preto. Nesta fase, os times se enfrentam uma única vez na casa do que teve melhor campanha. Em caso de empate, haverá prorrogação de 30 minutos e depois, pênaltis.