Empates nas eliminatórias asiáticas Índia e Iêmen empataram por 1 a 1, neste domingo pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. O resultado manteve as duas seleções empatadas na liderança do grupo 8 da zona asiática, com quatro pontos. O terceiro lugar, com três, é dos Emirados Árabes, que no sábado golearam Brunei por 12 a 0. A outra partida disputada neste domingo, entre Camboja e Maldivas pelo grupo 9, terminou com o mesmo placar. O resultado deixou Maldivas na liderança do grupo, com quatro pontos. Indonésia é a vice, com três, seguido do Camboja com o ponto conquistado neste jogo. A China ainda não estreou na competição.