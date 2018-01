Empolgada, Lusa promete ir ao ataque O Marília que se cuide. Empolgada pela vitória diante do União São João e com a esperança de ainda conquistar uma vaga nas quartas-de-final do Campeonato Paulista, a Portuguesa atuará nesta quarta-feira, às 20h30, no Canindé, de forma ofensiva, sufocando o adversário desde o início. O lema no clube é conquistar 6 pontos nas últimas duas rodadas, nesta quarta e dia 22 diante do Botafogo, em Ribeirão Preto. ?Cumprindo isso, vamos ver o que acontece?, afirma o técnico Luiz Carlos Martins. ?Não adianta ficar analisando a tabela e esquecer do Marília,? comenta. O volante Rocha está empolgado com a possibilidade de vaga. ?Não sabia que entraria dois times por índice técnico. Sendo assim, se ganharmos as duas, temos grandes chances.?