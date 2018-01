Empolgada, Santista já fala em título A campanha da surpreendente Portuguesa Santista no Campeonato Paulista não é só uma boa notícia apenas para os torcedores. O próprio técnico Pepe reconhece que era difícil imaginar que o time conseguiria se classificar em um grupo tão forte. "Quem poderia imaginar que nós estaríamos classificados e o Santos, eliminado, em uma chave onde se encontram Santos e São Paulo". Mas depois da classificação, o treinador afirmou que a Portuguesa vai partir para cima e lutar pelo título do Paulistão. "A Portuguesa mostrou time, coragem e que não tem medo de ninguém. Vai enfrentar o Guarani para não ficar pelo caminho e vai continuar lutando pelo título". Um dos fatores que mais anima Pepe para as quartas-de-final é o fato do time jogar em casa. Em três jogos, foram três vitórias no Ulrico Mursa, contra Internacional (6 a 0), Santos (2 a 0) e Paulista (3 a 0). "Os jogos em Ulrico Mursa têm sempre nos favorecido. Vamos tentar manter essa invencibilidade", prometeu Pepe, orgulhoso em contabilizar 92 títulos em sua carreira tanto como jogador como de técnico. Sob seu comando a Briosa escapou do rebolo ano passado e agora chegou à liderança do Grupo 2, com 16 pontos e uma campanha invicta em seis jogos. Foram cinco vitórias e um empate, com o ataque marcando 15 gols e a defesa sofrendo apenas dois. A campanha da Santista só fica atrás do São Caetano, líder do Grupo 3, com 18 pontos, mesmo número de gols sofridos (2), mas com um ataque mais positivo: marcou 16 gols, portanto, uma a mais que a Santista. Quase metade dos gols da Briosa foram marcados por Rico, que fez sete, o último deles na vitória sobre o Paulista, por 3 a 0. Ele divide a artilharia do Paulistão com Ricardo Oliveira, do Santos, mas que já não marcará mais porque está eliminado. "É minha chance de ser artilheiro, mas preciso também ajudar meu time ir em frente. Quanto mais jogar, mais oportunidades eu vou ter para marcar", comentou o jovem atacante. A Portuguesa, agora se prepara para enfrentar o Guarani. Além de jogar em casa ainda tem a vantagem de atuar pelo empate no tempo normal. Para este jogo o treinador não sabe se poderá contar com o atacante Elizeu, que está com suspeita de traumatismo craniano após uma pancada no jogo contra o Paulista. Reinaldo deverá ser seu substituto.