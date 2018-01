Empolgado, Botafogo volta aos treinos Depois de três dias de folga carnavalesca, os jogadores do Botafogo se reapresentaram nesta quarta-feira e começaram a treinar em tempo integral para compensar o "tempo perdido". O técnico alvinegro, Abel Braga, comemorou a liderança da equipe no Torneio Rio-São Paulo, elogiou a boa fase do time mas pediu atenção para o confronto contra a Ponte Preta, que é vice-líder da competição, com dez pontos, apenas um atrás do time carioca. Segundo Abel, a equipe precisa manter o espírito de união e luta que vem apresentando ao longo dos jogos. O Botafogo está invicto em 2002 e ainda tem o artilheiro do Rio-São Paulo, o atacante Dodô, com um total de oito gols em cinco jogos. Abel ainda exaltou o comportamento dos jogadores durante o carnaval. Todos cumpriram a programação feita pela comissão técnica e se reapresentaram em boas condições físicas. "A boa fase é o reflexo do profissionalismo de todos. O grupo está unido e com o objetivo de conquistar títulos", disse o treinador.