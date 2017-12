Empolgado, Cícero diz que Flu tem que 'pensar grande'

Após vender Kenedy e Gerson para o futebol europeu, o Fluminense ficou com o bolso cheio e foi ao mercado com mais gana do que qualquer outro clube brasileiro. Contratou o promissor Richarlison, do América-MG, o meia Diego Souza, e está perto de anunciar o zagueiro Henrique. Para Cícero, um dos destaques do elenco, as contratações permitem ao Flu pensar grande em 2016.

"A expectativa é muito boa. Jogadores qualificados chegaram para se juntar com os que já estavam aqui. Todos estamos pensando no objetivo de conquistar títulos, até porque, pela grandeza que o Fluminense tem no cenário mundial, temos que pensar em algo grande e sempre brigar nas cabeças", comentou o jogador, em entrevista ao site oficial.

O Flu faz sua pré-temporada na cidade de Bradenton, na Flórida, nos Estados Unidos, e depois, também lá, disputará a Flórida Cup. A competição terá também a participação de Corinthians, Atlético-MG, Internacional, e os europeus Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk e Schalke 04. O Flu enfrenta os ucranianos e os gaúchos querendo aproveitar a oportunidade também para divulgar sua marca.

"É um torneio que envolve várias grandes equipes do cenário mundial e conta com bons jogadores. Acho que é uma visibilidade muito boa. Por ser uma pré-temporada, se você conseguir alinhar as duas coisas (preparação e internacionalização da marca) é muito interessante", opinou Cícero.