Empolgado, Diogo comenta gols pelo Fla O jovem atacante Diogo, de apenas 20 anos, viveu um dia diferente nesta quinta-feira. Feliz pelos três gols marcados na sua estréia como profissional do Flamengo, no empate por 4 a 4, na noite de quarta-feira, com o CRB-AL, pela Copa do Brasil, o artilheiro da noite comentou a façanha. "Foi um momento emocionante. Logo no primeiro contato com a bola já consegui marcar. Isso me deu confiança", disse Diogo. Em contrapartida, o zagueiro Júnior Baiano estava triste com as falhas que resultaram nos gols do CRB. "Ninguém fica mais chateado do que eu com estes erros. Ainda estou fora de forma e somente as seqüências de jogos vão melhorar minhas condições físicas", afirmou o jogador.