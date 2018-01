Empolgado, Palmeiras pensa em liderança Foi uma das melhores exibições do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Essa é a avaliação da maior parte dos jogadores palmeirenses após a vitória por 3 a 1 sobre o Paraná Clube, neste domingo, em Maringá. ?Fizemos uma grande partida e poderíamos até ter vencido com mais folga, se aproveitássemos as muitas chances que tivemos no primeiro tempo. E é preciso valorizar essa vitória, porque o Paraná vem fazendo uma excelente campanha?, disse o volante Correa. A atuação do time foi tão boa que o meia Juninho, destaque com dois gols, já sonha com a liderança do campeonato. Com 39 pontos, o Palmeiras está a seis do líder Fluminense. ?O campo estava ruim, mas fiquei feliz pelos gols que marquei. E agora vamos fazer de tudo para buscar a ponta do campeonato?, prometeu Juninho. Por causa das fortes chuvas e da falta de estrutura do estádio Willie Davis ? não havia sala de imprensa ?, o técnico Emerson Leão não deu entrevistas após o jogo. As mudanças feitas pelo treinador foram apontadas pelos jogadores como um dos fatores para a vitória. Foram três alterações em relação ao time que havia empatado com o Coritiba, na quinta-feira, no Palestra: André Cunha, Diego Souza e Gioino nos lugares de Baiano, Pedrinho e Washington. ?O primeiro tempo foi excelente em termos de criatividade e criação?, disse o meia-atacante Marcinho, que contou com a ajuda de Juninho e Diego na armação, além do apoio maciço dos laterais André Cunha e Fabiano ao ataque. O Palmeiras agora tem pela frente uma seqüência com mais três jogos dificílimos: Cruzeiro no sábado, no Palestra Itália; Santos na Vila Belmiro, no dia 21; e Goiás novamente em casa, no dia 25. Com exceção do Cruzeiro, que tem 37 pontos, os outros dois times estão à frente do Verdão na classificação. Roupa nova - A diretoria palmeirense deve definir nesta segunda-feira o nome do novo patrocinador de material esportivo para as próximas três temporadas. A alemã Adidas e a inglesa Reebok são as concorrentes. Na última reunião, realizada há duas semanas, ambas fizeram ofertas idênticas. Independentemente da escolha, a italiana Diadora seguirá vestindo o Palmeiras até o fim deste ano.