Empolgado, Palmeiras sonha com a ponta O clima no Palmeiras é de empolgação. O técnico Emerson Leão tenta disfarçar, mas a vitória de virada sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, sábado, no Parque Antártica, atiçou de vez os jogadores e dirigentes. A expectativa é que a semana seja importantíssima para o elenco. Pelas previsões otimistas, com vitórias diante do Santos, na Vila Belmiro, e frente ao Goiás, no Parque Antártica, haveria a esperança até de liderança do Brasileiro. ?Nós estamos crescendo na hora certa. Nosso time ganhou consistência, personalidade e confiança. Tanto, que com apenas dez jogadores (Fabiano foi expulso aos 43 minutos do primeiro tempo) nós derrotamos o Cruzeiro, um adversário que é sempre difícil. Queremos aproveitar ao máximo essa semana. Mais seis pontos seriam fundamentais na nossa briga pelo título?, diz Corrêa. Leão percebeu o clima de euforia que começou a dominar seu time e tratou de travá-lo com uma saída simples. ?Não quero falar nem do jogo contra o Santos, quanto mais falar sobre a próxima semana. Nós acabamos de vencer o Cruzeiro. Quero sim é aproveitar ao máximo essa chance rara de aproveitar o descanso do domingo.? O técnico fez questão de manter sua autoridade. Ele soube que Washington ficou irritado por ter ficado apenas 13 minutos em campo. Entrou no lugar de Gioino, aos 22 minutos, e saiu aos 35 minutos, dando lugar para Roger. ?O Washington pode ter ficado irritado, mas eu sei porque ele saiu. E é isso o que basta aqui no Palmeiras?, avisou o treinador. Leão, no entanto, não quis falar sobre as acusações de desvio de dinheiro de Ademir da Guia na Câmara Municipal. ?De política, eu não falo. Não entendo e não quero entender?, desconversou. Contra o Santos, na quarta-feira, o Palmeiras não terá Marcinho Guerreiro que tomou o terceiro amarelo e Fabiano, expulso. Roger e Michel deverão entrar.