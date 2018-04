Empolgado, Rafa Benítez festeja ida para o Napoli

O Napoli ainda não trouxe declarações de Benítez para comentar o acordo firmado com o clube, mas o técnico se expressou por meio de seu site oficial para dizer que está "muito contente e muito satisfeito por ter se comprometido com um grande entidade como o Napoli". "Primeiro, pela própria história do clube, e da cidade (de Nápoles) como parte fundamental, e da cultura e das tradições que envolvem a mesma. Mas também quero confessar que estou extremamente animado porque poderei compartilhar minha paixão pelo futebol com a torcida do Napoli, que está mostrando que a vive de uma forma muito, muito especial", ressaltou Benítez.

Benítez, por sinal, fez questão de ressaltar a importância de contar com o apoio dos torcedores do Napoli, depois de ter enfrentando a resistência de grande parte dos torcedores de Inter de Milão e Chelsea, receosos com o seu trabalho como treinador.

"Espero que todos os torcedores me acolham como um membro a mais dessa grande família napolitana para que, desta forma, possamos todos juntos compartilhar dos triunfos que vamos buscar desde o início", projetou.

O treinador espanhol de 53 anos chegará ao Napoli como substituto de Walter Mazzarri, que trocou o clube para assumir a Inter de Milão. Em seu novo time, ele irá disputar a fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões e terá como missão levá-lo ao título do Campeonato Italiano, que a equipe não conquista desde 1990.