Empolgados, argentinos já sonham com a final do Mundial A goleada da Argentina sobre Sérvia e Montenegro por 6 a 0 nesta sexta-feira já entrou para a história das Copas do Mundo e deixou os torcedores do país vizinho ao Brasil empolgados. Com a liderança na classificação do Grupo C, com seis pontos, os mais fanáticos já sonham: "Vamos ser campeões como em 1986", estava escrito em faixas. Os jogadores correspondiam à empolgação dos torcedores com a vitória. Para o atacante corintiano Carlitos Tevez, o golaço marcado na partida, o quinto, foi reflexo da força ofensiva do time. "A Argentina jogou muito bem e deu gosto vê-la jogar", disse. Ele continua sonhando com o dia em que a equipe entrará em campo com todos os craques juntos (Tevez, Messi, Riquelme e Crespo). "Quando estamos junto em campo é muito lindo. Todo mundo gosta quando jogamos juntos, mas sabemos que não poderemos estar assim sempre. O que interessa é que ganhamos. Foi uma grande honra para mim jogar junto com estes grandes jogadores." O volante argentino Maxi Rodríguez não conseguiu esconder a empolgação assim que saiu de campo, principalmente após ter feito dois gols na partida - o primeiro e o terceiro. "Foi uma atuação incrível, estamos muito contentes com esta vitória." Agora, ele conta que vai pensar somente na próxima partida do Mundial, que é contra a Holanda. "Vamos pensar somente nisso. Ganhamos esta partida (da Sérvia) porque estávamos mais espertos e nos esforçamos ao máximo para garantir o resultado no segundo tempo." Quem também comemorou bastante foi o ex-jogador Diego Maradona. Na arquibancada do estádio, vestindo uma camisa da Argentina com o número 10 nas costas, ele comemorou a vitória de pé, abraçando a todos que estavam ao seu lado.