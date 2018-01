Empoli abre a rodada de técnico novo O Empoli está em penúltimo lugar na Itália, com 2 pontos ganhos, e já apelou para mudança de treinador, depois de seis rodadas do campeonato. Attilio Perotti estréia neste sábado, no lugar do demitido Daniele Baldini, e o primeiro desafio será o Chievo (8 pontos e em 9º lugar). No outro jogo deste sábado, o Lecce, em antepenúltimo (com 3 pontos), visita o Siena (6), que tem o brasileiro Rodrigo Taddei (ex-Palmeiras) como um dos destaques.