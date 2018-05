Empossada, Patrícia mira 'Flamengo maior do que ele é'

Veja também:

Adriano tem aumento de salário para seguir no Flamengo

"Que meu coração rubro-negro pulse em cada um de vocês para que consigamos levar o Flamengo à grandeza que ele merece ter. Agradeço a todos que confiaram na capacidade do nosso trabalho. Sempre disse que ganharia a eleição e estou dizendo que o Flamengo será maior do que é hoje", ressaltou Patrícia Amorim, que em seguida disse ter certeza do sucesso de sua gestão. "Nós vamos conseguir isso. Meu compromisso é gerir o Flamengo de forma profissional, com muita transparência".

Ex-nadadora de sucesso defendendo o próprio Flamengo e participante da Olimpíada de Seul, em 1988, representando o Brasil como atleta, Patrícia Amorim foi eleita presidente no último dia 7, com 792 votos, e assumiu mandato para dirigir o clube pelos próximos três anos.

A cerimônia de posse de Patrícia Amorim contou com a presença de personalidades do meio esportivo, como João Havelange, presidente de honra da Fifa, os atletas Diego e Daniele Hypólito, Jade, Virna, Leila, Mariana Brochado e Luisa Parente, além do técnico do Flamengo, Andrade, e do ex-presidente e antecessor no cargo, Marcio Braga. O dirigente deixa de dirigir o Flamengo após seis anos à frente do clube.