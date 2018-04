Empossado no Cruzeiro, Gilvan promete novos reforços

"Eu queria dar essa alegria à torcida do Cruzeiro de anunciar hoje, mas não foi possível. Espero que amanhã (sexta-feira) ou no mais tardar depois de amanhã (sábado) a gente possa dar essa alegria à torcida do Cruzeiro", afirmou Gilvan, sem revelar se poderá chegar mais de um nome à Toca da Raposa.

Leandro Damião já teria acertado com o clube mineiro a sua transferência para a equipe, mas estaria dependendo agora apenas da liberação por parte do Santos, que anteriormente o contratou a peso de ouro junto ao Inter. Após a conquista de mais um Brasileirão, o clube já anunciou as contratações do lateral Fabiano e do atacante Joel.

Gilvan, porém, é cauteloso ao falar sobre o possível acerto com Damião. "Ele é jogador do Santos e não do Cruzeiro. Se conseguirmos acertar com ele e com o Santos, poderíamos dizer que nada está o separando do Cruzeiro. Só depois de contrato assinado que eu falo de algum atleta, porque não quero correr risco de algo não dar certo e eu ficar mal com a imprensa e a torcida do Cruzeiro", enfatizou.

SEM DIRETOR - Também nesta quinta-feira, Gilvan revelou que não irá contratar um substituto para o cargo de diretor de futebol do Cruzeiro, posto que foi deixado por Alexandre Mattos, contratado para trabalhar pelo Palmeiras. A missão de buscar novos jogadores para reforçar o elenco celeste deve ser dada ao segundo vice-presidente do clube, Márcio Rodrigues Silva, enquanto José Francisco Lemos Filho, eleito novo primeiro vice, trabalhará mais próximo a Gilvan na presidência.

"Agora terei um novo companheiro na presidência, o vice-presidente José Francisco Lemos Filho, que me ajudará muito neste novo mandato. Ele tem muita experiência dentro do clube, já foi presidente na década de 1950, ocupou várias vezes esse cargo e trabalhou muito pelo Cruzeiro. Espero que a gente possa oferecer à imensa torcida cruzeirense mais três anos de grandes conquistas, assim como foram essas três primeiras temporadas em que atuei como presidente", ressaltou Gilvan em seu discurso de posse.