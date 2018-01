Empregada diz que árbitro "foi viajar" O árbitro Edilson Pereira de Carvalho - que passou cinco dias preso por participar de um esquema de manipulação de resultados em jogos de futebol - foi para sua casa, em Jacareí, no Vale do Paraíba, depois de ser libertado pela Polícia Federal. Ele chegou no condomínio de luxo onde mora por volta das 2h30 da manhã, levado por um amigo. Segundo a empregada da residência, ainda de madrugada, Edilson decidiu viajar com a família e só deve falar com a imprensa quando retornar, em data ainda não prevista. O destino não foi informado pela funcionária.