Emprego de Joel corre risco em Criciúma Ameaçado após derrotas consecutivas, inclusive a última para o Flamengo em Salvador que resultou na eliminação do Vitória da Copa do Brasil, o técnico Joel Santana não poderá contar com o zagueiro Marcelo Heleno e com o atacante Zé Roberto, suspensos, para a partida deste domingo diante do Criciúma no Estádio Heriberto Hulse pelo Campeonato Brasileiro. O elenco sabe que o maior adversário será o desânimo pela eliminação e por essa razão Joel tem conversado muito com os jogadores, cobrando deles um bom resultado contra em santa Catarina. Adaílton entra na zaga e Alecsandro deve ser o substituto de Zé Roberto no ataque.