Emprego de Leão traz alívio a Oswaldo Agora a situação ficou ainda mais confortável para Oswaldo de Oliveira. Tão importante quanto as quatro partidas seguidas que o Corinthians está sem perder, foi a notícia de que Leão assinou nesta segunda-feira contrato com o Cruzeiro. O treinador predileto do presidente Alberto Dualib está ocupado. Assim, Oswaldo vai poder preparar o time com tranqüilidade para a importantíssima partida desta quarta-feira pela Copa do Brasil, diante do Vitória. Basta um empate para a equipe chegar à semifinal. ?Com as vitórias diante do próprio Vitória na primeira partida e do Guarani, o time ganhou confiança. Estaremos preparados para a pressão que teremos pela frente?, assegura Oswaldo. Impressionado com a reação dos atletas, o treinador deverá manter o mesmo esquema ofensivo das últimas partidas. Os jogadores já estão prevenidos sobre a dificuldade da importante partida. ?Atuar no Barradão é terrível. A pressão é mesmo enorme. A melhor coisa que devemos fazer é não nos encolher. Precisamos atuar da mesma maneira da semana passada. Será difícil, mas não há outro caminho?, avisa Marcelo Ramos que defendeu o Bahia. Wendell repetiu a mesma cena da semana passada. Negou o que fará em campo nesta quarta. Irá acompanhar individualmente Edílson todo o jogo. Mas Rincón pede um pouco de bom senso. ?Vamos com calma. Na semana passada éramos um time fraco. Tudo mudou rápido demais. Não podemos nos empolgar.?