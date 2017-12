Empresa de ônibus cobra dívida do Fla Depois do corte de água por causa da falta de pagamento, o Flamengo pode sofrer com um novo problema. A empresa de ônibus que trabalha para o clube está cobrando uma dívida e ameaça não disponibilizar transporte para os jogadores no próximo fim de semana. O valor não foi divulgado. No treino desta quinta-feira, o técnico Oswaldo de Oliveira deu ênfase ao trabalho de posicionamento dos atletas. Ele quer corrigir as falhas do meio-de-campo e da zaga, ocorridas na goleada (5 a 0) sofrida para o Coritiba, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Para o clássico contra o Fluminense, domingo, o treinador não contará com o meia Fábio Baiano, com uma contusão no tornozelo.