Empresa de Pelé suspeita de sonegação Uma análise contábil, iniciada em 1998, feita pelo perito Paulo Lobo, em decorrência de uma ação trabalhista, constatou indícios de sonegação fiscal na prestação de contas da Pelé Sports & Marketing, de propriedade do ex-jogador Pelé e de Hélio Vianna, cujo sigilo bancário foi quebrado pela CPI da CBF/Nike. A empresa teria ocultado de sua contabilidade lucros obtidos com contratos com emissoras de televisão e promoção de eventos. Se forem comprovadas as irregularidades, a reputação de Pelé pode ficar comprometida, pois o ex-jogador acabou de fechar um acordo com a CBF e o Ministério dos Esportes, que abafou os trabalhos da CPI. O perito Paulo Lobo analisou as contas da empresa em decorrência da ação trabalhista movida por Roberto Seabra, ex-diretor de projetos da Pelé Sport & Marketing. Ao receber o resultado da perícia, o juiz Leonardo Dias Borges entrou com uma denúncia crime, que foi aceita pela Procuradoria Geral do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que vem investigando o caso. No total, Seabra move três ações cíveis e uma trabalhista com a empresa. "Ao analisar a prestação de contas da empresa, a perícia encontrou indícios de havia caixa dois", lembrou Seabra. De 1991 a 1996, o empresário foi funcionário da empresa, com direito a receber 10% do valor dos contratos da empresa. Quando saiu da Pelé Sports & Marketing, ele acertou com Vianna que continuaria a receber 50% dos contratos que tinha levado para a empresa. O dinheiro a que teria direito só foi recebido em 1996 e parte do ano de 1997. "Como ele não apresentaram as contas, não havia como saber quanto me era devido", explicou. Na ação trabalhista, era necessário levantar todos os contratos da Pelé Sport & Marketing para avaliar o dinheiro a que Seabra teria direito. A empresa apresentou alguns contratos, mas, como tinha sido diretor de projetos da Pelé Sports & Marketing, o empresário verificou que faltavam dados. "Havia nove ou dez eventos com que eles trabalhavam que não apareceram", disse. Entre esses contratos da Pelé Sports & Marketing, estava o de venda de direitos à emissoras brasileiras dos jogos das seleções uruguaia e boliviana, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 1994. Depois de solicitação do perito, as emissoras Bandeirantes, Globo e SBT mostraram notas de que tinham pago por esses direitos, o que não estava registrado na contabilidade da empresa. Outra empresa ligada a Pelé que teve o sigilo bancário quebrado foi a Pelé Sports e Marketing Incorporation (PSMI), com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. Em 1998, Vianna alegou que esse empresa era a responsável pelo contrato com das eliminatórias do Mundial de 1994. Outros contratos que não foram relacionados pela Pelé Sports & Marketing à Justiça são da Pelé Dorna, cujos direitos pertencem a própria Pelé Sports & Marketing.