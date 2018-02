Empresa de Rivaldo negocia com o Mogi Rivaldo está prestes a reativar sua ligação com o Mogi Mirim, o clube que o projetou para o futebol no início da década de 90. Sua empresa de marketing esportivo, a CSR, está em avançada negociação para fechar uma parceria com o clube, que ainda é presidido por Wilson Fernandes de Barros - o mesmo que o trouxe dos juniores do Santa Cruz junto com Válber e Leto. O acordo está próximo e deve ser fechado semana que vem. A CSR já teve duas experiências bem-sucedidas em parcerias com clubes. A primeira foi com o Guaratinguetá Esporte Clube e a segunda, com o Figueirense. A empresa fundou o clube paulista em outubro de 99 - o que existia antes era a Associação Esportiva Guaratinguetá -, e a equipe foi disputar a Série B1-B, atual B-2. Investiu na estrutura, reformou o estádio municipal, deu atenção ao trabalho com as categorias de base e hoje o time está na briga para conseguir uma vaga na A-2. O volante Marcinho (Palmeiras), o lateral Triguinho (São Caetano) e o zagueiro Marcelão (Guarani) foram revelados no Guaratinguetá - os dois primeiros também passaram pelo clube de Santa Catarina. Com o Figueirense, a parceria começou na metade de 2001 - quando o time estava na Série B do Brasileiro. No mesmo ano a equipe subiu para a Série A, ganhou o Campeonato Catarinense em 2002, 2003 e 2004 e neste ano disputará a Copa Sul-Americana. O acordo acabou em dezembro do ano passado. No caso do Figueirense, a CSR era responsável pela administração do departamento de futebol. CATAR - Faltam pequenos detalhes para definir qual será o grau de atuação da empresa no Mogi, mas o acordo é dado como certo por ambas as partes e com certeza o elenco receberá reforços. A tendência é de que o contrato vigore até o fim de 2005. Além de o clube já ter uma boa estrutura, o fato de Rivaldo morar numa casa muito confortável em um condomínio fechada da cidade - assim como sua ex-mulher e os dois filhos - também pesou na escolha da CSR, que chegou a cogitar também o Santa Cruz e o Vila Nova-GO. Enquanto seu sócio Carlos Arini toca a negociação com Wilson Fernandes de Barros, Rivaldo passa uns dias em São Paulo esperando a definição de sua transferência para o futebol do Catar. Ele está decidido a jogar uma temporada no país, mas ainda não assinou contrato. A proposta da Federação local - a entidade contrata os jogadores e depois os repassa para os clubes - é de aproximadamente US$ 500 mil por mês. Serginho (Milan), Edmundo (Fluminense), Djalminha (sem clube) e Sonny Anderson (Villarreal) também interessam ao Catar.