Empresa desmente acordo com a Fifa A companhia japonesa de Telecomunicações NTT, desmentiu hoje ter fechado acordo de patrocínio com a Fifa, como havia divulgado ontem, o presidente da entidade, Joseph Blatter. ?A NTT não firmou nenhum contrato com a Fifa em relação a Copa do Mundo de 2002. Temos um acordo apenas para a Copa das Confederações?, informou o diretor da empresa, Keiki Akiyama. Segundo ele, ?ainda estão em estudos? as propostas de parceria na Copa do Mundo. Blatter anunciou nesta quinta-feira em Tóquio, que a Fifa havia fechado contratos para o Mundial com três novas companhias - as japonesas NTT, a Toshiba e o grupo norte-americano de comunicações, Avaya. Estes seriam os primeiros acordos negociados pela Fifa Marketing AG, criada depois da falência da ISL.