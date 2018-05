Empresa garante fornecimento de energia para a decisão no Pacaembu

SÃO PAULO - Depois que a queda de uma árvore provocou o estouro de um transformador, causando apagão no bairro do Pacaembu, local da final do Campeonato Paulista, a energia foi restabelecida na tarde deste domingo. De acordo com a Eletropaulo, empresa de fornecimento de energia elétrica, não há risco de nova interrupção no fornecimento de eletricidade no local. Isso significa que não há mais risco de comprometimento da final entre Santos x Ituano, que será realizado às 16 horas.

Como algumas áreas da região do Pacaembu ficaram sem luz na manhã neste domingo, a distribuidora de energia elétrica promete disponibilizar um gerador em caso de emergência. A interrupção da energia poderia comprometer a transmissão da partida pelos meios de comunicação e prejudicar o funcionamento das catracas eletrônicas.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Ituano joga por um empate para ser campeão pela segunda vez em sua história. O Santos precisa vencer por dois de diferença para levar a taça ou vencer por um gol para levar a decisão para os pênaltis.