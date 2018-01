Empresa pode manter Robinho no Santos Apesar das informações vindas da Espanha de que Robinho já é do Real Madrid, o Santos está encontrando uma forma de segurar o atacante com uma parceria com a Nestlé. A multinacional, segundo anunciou o presidente santista Marcelo Teixeira, está negociando um contrato de publicidade que estabelece a condição de o craque tem que permanecer no Brasil até 2007. Ele confirmou que recebeu o documento na semana passada. "É uma condição do investimento junto ao Robinho, num trabalho muito forte", disse em entrevista à Tri-TV, uma emissora local. Depois do treino, Robinho repetiu a frase pronta que tem para esse tipo de anúncio: "só estou sabendo agora e o que for benéfico para o clube e para mim, é aceitável", disse ele. E completou: "vou deixar que meu pai e meu empresário pensem nisso, pois vou só pensar em estrear bem na Copa Libertadores". Segundo Marcelo Teixeira, o contrato não é direcionado ao Santos. "Caberia uma parte ao clube, mas dentro dessa negociação para que o Robinho possa permanecer no Brasil e feliz jogando no Santos, direcionarei esses recursos para o Robinho", comentou, informando que o contrato envolve grande soma de dinheiro. E Robinho estava mesmo mais concentrado no futebol. Ele permaneceu no CT Rei Pelé enquanto os outros titulares foram fazer um trabalho na piscina e foi um dos últimos jogadores a embarcar. Descontraído, ele chegou a contar a comemoração de seu gol: "ia dançar o tango, mas para dançar o tango, precisa ser homem com mulher. Como não tinha mulher, comemorei como o Tevez", disse ele, completando: "se ele fizesse gol, ia sambar". Robinho se apressou em dizer que não teve intenção de menosprezar ninguém. "Fui só festejar com meus companheiros". Dizendo que é bom ganhar de todas as equipes, o atacante destacou o resultado contra o Corinthians: "tem um sabor especial porque é o arqui-rival do Santos". Para ele, o futebol que jogou contra os corintianos não teve uma motivação extra: "sempre quis jogar da forma que joguei contra o Corinthians e quando entro em campo, faço com vontade e procurando vencer".