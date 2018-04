Empresário admite que atacante Robert Lewandowski vai para o Bayern

VARSÓVIA - O empresário de Robert Lewandowski disse nesta segunda-feira que o atacante do Borussia Dortmund vai se transferir para o Bayern de Munique dentro de algumas semanas. Perguntado pelo canal de TV TVN24, da Polônia, se Lewandowski vai para o time de Munique, o empresário Cezary Kucharski simplesmente respondeu: "Sim". Ele disse que as negociações entre os clubes estão em andamento, mas que nada havia sido assinado.

Lewandowski, de 24 anos, manteve silêncio sobre seus planos após a derrota do Dortmund para o Bayern na final da Liga dos Campeões no sábado, mas o técnico Jupp Heynckes, que está de saída do campeão europeu, sugeriu após o jogo que o atacante polonês vai se transferir para o clube.

Kucharski disse que Lewandowski está "curioso para conhecer um novo clube e uma nova vida". O polonês foi o vice-artilheiro do Campeonato Alemão nesta temporada, com 24 gols marcados em 31 jogos. Além disso, ele fez os quatro gols da vitória por 4 a 1 sobre o Real Madrid nas semifinais da Liga dos Campeões.

Lewandowski tem mais uma temporada em seu contrato com o Dortmund. Chefe-executivo do clube, Hans-Joachim Watzke reagiu com irritação ao comentário de Heynckes após a final e disse que o Dortmund não havia recebido uma proposta formal do Bayern. Watzke havia inicialmente definido um prazo de 15 de maio para receber ofertas por Lewandowski.

O Dortmund enfrenta um dilema: ou negocia Lewandowski agora para receber uma compensação financeira ou poderá perdê-lo de graça ao término do seu contrato. Se Lewandowski sair, o Dortmund preferiria vê-lo se transferir para um clube estrangeiro ao invés de se juntar ao rival alemão, que já contratou uma das suas estrelas, o meia Mario Götze.