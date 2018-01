Pato pode ir para o futebol inglês, confirma empresário

Um dos grandes temores da diretoria e da comissão técnica – perder Alexandre Pato, o artilheiro da temporada – tem grandes possibilidades de se tornar realidade. O Corinthians, detentor dos direitos federativos do jogador, negocia a venda do atacante com Manchester United e Tottenham. Os valores giram em torno de 11 milhões de euros (R$ 44 milhões).

As negociações foram confirmadas pelo empresário do jogador, Gilmar Veloz, mas têm pouco tempo para serem concretizadas – a janela de transferências se encerra dia 31 de agosto. “As negociações estão caminhando, mas ainda não estão concluídas”, disse Veloz.

Pato tem contrato com o Corinthians até julho de 2016 e está emprestado ao São Paulo até dezembro. Os diretores torciam para que nenhuma proposta fosse feita, pois o clube não teria como cobri-la. Se confirmada a negociação, Pato será o nono jogador a deixar o clube desde junho. Três eram titulares (Toloi, Denilson e Souza).

Mesmo com a possibilidade de ser negociado, Pato foi relacionado para a partida de hoje contra a Ponte Preta. Ele será a referência na área para superar o pequeno trauma causado pelas duas derrotas seguidas (Goiás e Ceará) no Morumbi.