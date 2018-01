Empresário ajuda no sucesso do Marília A boa campanha do Marília na Série B do Brasileiro não é apenas fruto da boa vontade de um ?grupo de abnegados? , como define o presidente do clube, Beto Duarte. Quem cuida dos negócios do MAC ? como o Marília Atlético Clube é chamado ? é a American Sports, do empresário Luiz Ferreira. ?O que a gente faz aqui (desde abril de 2001) é administrar o Marília. Vamos atrás de patrocinadores, investidores, e tudo está funcionando nesse período, no qual já conseguimos três acessos?, explica Ferreira. Leia mais no Jornal da Tarde