Empresário árabe finaliza aquisição do Portsmouth O empresário Sulaiman al-Fahim, dos Emirados Árabes, oficializou nesta quarta-feira a aquisição do Portsmouth, uma semana depois do surgimento de rumores de que a transação poderia fracassar. O porta-voz do investidor disse, em um comunicado, que a Al-Fahim Asia Associates Ltd. se tornou o proprietário do time inglês.