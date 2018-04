Empresário confirma saída e diz que Neymar será 'feliz'

Ribeiro desejou facilidade ao jogador no futebol espanhol - Barcelona e Real Madrid fizeram propostas ao Santos, que foram aceitas pelo clube - por Neymar. "São 3h47 da madrugada, no Guarujá, Neymar Pai e Neymar Jr: Juninho vai embora para a Espanha jogar futebol e ser feliz", escreveu.

Na noite de sexta, após confirmar que aceitou vender Neymar, o clube declarou, através de nota oficial, que deixava nas mãos do jogador a decisão sobre para qual time ele vai se transferir. Depois disso, o jogador, seu pai e empresários se reuniram com dirigentes do Santos na Vila Belmiro, mas o destino do craque ainda não foi oficialmente selado e revelado.

Ao deixar a Vila Belmiro, no início da madrugada, Neymar disse que vive "um dos momentos mais felizes" de sua vida. Seu pai afirmou que iriam pensar com calma antes de anunciar a decisão, mas o Barcelona deve ser o destino do atacante, tanto que Odílio Rodrigues, vice-presidente do Santos, admitiu existir um "acordo de cavalheiros" entre o jogador e o clube catalão.

Apesar de já ter acertado a sua saída, Neymar vai entrar em campo para enfrentar o Flamengo neste domingo, no Estádio Nacional de Brasília, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa nesse momento, porém, é pelo aguardado anúncio de qual será o próximo clube do atacante santista.