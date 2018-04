Empresário crava que Neymar renovará com o Barcelona até 2020

O empresário de Neymar, Wagner Ribeiro, tem convicção de que o Barcelona vai querer renovar o contrato com o atacante até 2020, como noticiaram alguns jornais espanhóis ao longo da semana. Hoje, o compromisso do brasileiro com o clube vai até 2018. "É claro que o Barcelona vai querer renovar o contrato dele. Até 2020, sim!", afirmou.

Ribeiro participou nesta terça-feira da inauguração do Instituto Projeto Neymar Jr, instituição que vai desenvolver projetos sociais e educativos no Jardim da Glória, em Praia Grande, o mesmo lugar em que o jogador passou grande parte da infância. Serão atendidas 2.400 crianças de 7 a 14 anos em um projeto que conta com o apoio da prefeitura da cidade e do próprio Barcelona. Questionado sobre a possibilidade de renovação, Neymar preferiu o bom humor. "Vou aproveitar que eles estão aqui para ver se arranco alguma coisa", brincou, na entrevista coletiva.

Neymar afirmou que a realização do instituto é a concretização de um sonho. "É um sonho meu e da minha família. Quando cheguei aqui, passou um filme na minha cabeça de todas as dificuldades que vive nesse mesmo bairro", afirmou. O instituto foi criado com investimentos de R$ 25 milhões em um imóvel cedido pela Prefeitura de Praia Grande por 30 anos no valor de R$ 15 milhões.

Para ser beneficiado pelo instituto é preciso ser morador nas regiões de Aeroclube, Aprazível, Guaramar, Guilhermina, Marília, São Sebastião, Sítio do Campo e Vila Sônia, todos na Praia Grande, ter renda familiar per capita de R$ 140,00 e ser cadastrado no Programa Bolsa Família. As crianças devem estar matriculadas em escolas da região com frequência de 90%.