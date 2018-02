Empresário de 31 anos compra o clube italiano Parma Passando por uma crise financeira há alguns anos, o Parma foi comprado nesta quinta-feira pelo empresário italiano Tommaso Ghirardi, 31. O clube, que chegou a contar recentemente com os brasileiros Adriano (Inter de Milão) e Júnior (São Paulo), estava sendo controlado por um administrador extraordinário após a quebra da empresa Parmalat, em 2003. Segundo a imprensa italiana, as ações do clube formam adquiridas pelo valor de 30 milhões de euros (R$ 82,5 milhões). Ghirardi, empresário do setor metalúrgico e do aço, será o novo presidente da equipe e terá direito a 40% das ações, enquanto outros 40% são do empresário Angelo Medeghini e o restante, 20%, pertencem ao Banco Monte di Parma. A venda do Parma, que já conquistou duas vezes o título da Copa da Uefa (nas temporadas 1994/95 e 1998/99), aconteceu após o Ministério italiano de Desenvolvimento Econômico dar o sinal verde para a efetivação da operação. Além do grupo dirigido por Ghirardi, outras empresas tinham interesse em comprar o time italiano. Uma das ofertas foi feita pelo espanhol Lorenzo Sanz, empresário e antigo presidente do Real Madrid. O milionário italiano já é dono do Carpenedolo, clube da Quarta Divisão na Itália. Com apenas 15 pontos conquistados na temporada 2006/07 do Campeonato italiano, o Parma ocupa a 18.ª colocação na tabela, figurando na zona de rebaixamento. Na próxima rodada do Nacional, a equipe dirigida pelo treinador Stefano Pioli enfrenta o Milan, no domingo, fora de casa, no Estádio San Siro.